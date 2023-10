‘Todos no clube sabiam’, garante Renato Gaúcho sobre ausência em entrevista

Renato Gaúcho se pronunciou nesta segunda-feira (9) a respeito de sua ausência na entrevista coletiva após a derrota por 3 a 2 no Gre-Nal, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. O técnico, que seguiu para o Rio de Janeiro logo após o clássico, na noite de domingo, abreviou o discurso ao afirmar que a direção do Grêmio estava ciente da viagem.

“Todo mundo no clube sabia que eu ia viajar, um abraço”, declarou ele ao canal ESPN.

Ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, Renato evitou se manifestar sobre o episódio. A alegação dada pela diretoria na coletiva foi um compromisso familiar “inadiável” do técnico na manhã desta segunda-feira, na capital fluminense.

A direção tricolor afirmou que tinha conhecimento da viagem e Renato, contudo deixou claro a insatisfação com a decisão em não participar da coletiva de imprensa.

Com Renato Gaúcho no Rio, o grupo de jogadores folgar por três dias e, depois, se reapresenta no CT Luiz Carvalho. Afinal, o Grêmio enfrenta o Athletico-PR, em Porto Alegre, no dia 18 de outubro, pelo Brasileirão, e precisa se reabilitar da derrota para o arquirrival. O Imortal aparece em terceiro lugar na tabela, com 44 pontos, assim como Palmeiras e Flamengo, estando a 11 de distância do líder Botafogo.

