Junior Santos revela ‘resenha’ com Marcelo no Clássico-Vovô

Junior Santos foi um dos grandes nomes da vitória do Botafogo sobre o Fluminense, neste domingo (8), no Clássico-Vovô. E o atacante alvinegro viveu uma tarde especial. Afinal, não foi só pelo gol marcado, que abriu caminho para o triunfo. Mas também por levar a melhor em um duelo particular o lateral-esquerdo Marcelo, da equipe adversária.

E o encontro foi de farpas e admirações. Embora veja Marcelo como uma referência dentro do futebol, por sua carreira consagrada no exterior, Junior disse que não sentiu medo do camisa 12. Em entrevista ao programa ‘Boleiragem’, do canal sportv, ele afirmou que chegou a trocar palavras duras com o rival, que admitiu tentar intimidá-lo.

“Eu o respeito muito, pela história como jogador e tudo que conquistou. Assisti ao Marcelo em alto nível, mas quando chego em campo, me transformo. Peguei uma bola, tentei passar, ele falou alguma coisa. Eu não gostei, xinguei, pedi perdão, então ele falou que estava tentando me intimidar”, revelou Junior Santos, destacando sua admiração pelo craque, apesar da competitividade:

“Ele me deu combate, roubou algumas bolas, outras eu passei. Mas foi um bom combate. Não à toa, o Marcelo é um dos melhores laterais da história do futebol, é um cara diferente”.

