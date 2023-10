Junior Santos espera que Lucio Flavio siga treinando o Botafogo

Junior Santos foi um dos grandes nomes da vitória do Botafogo sobre o Fluminense, neste domingo (8), no Clássico-Vovô. E o atacante alvinegro viveu uma tarde especial. Na saída de campo, deu um longo abraço em Lucio Flavio, o técnico alvinegro, de quem ganhou a oportunidade para começar jogando.

De fato, a relação entre o grupo de jogadores e o novo técnico (que assumiu o cargo ao lado do auxiliar Joel Carli, que até julho era tão atleta quanto Junior e os demais) parece ter o encaixe perfeito. Em entrevista ao programa ‘Boleiragem’, do canal sportv, Junior não foi além na questão sobre a demissão de Bruno Lage, nem sobre o pedido dos jogadores para que Lucio e Carli assumissem. Mas disse que espera pela manutenção da dupla pelo restante do Brasileirão:

“Ainda não sei o que rola na parte interna, mas acredito que o grupo pensa assim. Pois o Carli é um líder, um capitão, e o Lucio fez parte da transição. Tínhamos um estilo de jogo e uma forma de treinar em que íamos com prazer para os jogos. Eles conhecem a fórmula que deu certo e foi assim que fizeram para este jogo. Eu torço para que os dois fiquem no comando, o grupo se sentiu confortável e confiante com eles. Queremos que possam dar continuidade e para o grupo dar a resposta em campo.

Atacante revela ‘resenha’ com Marcelo, ídolo e rival

No Clássico-Vovô, Junior Santos levou a melhor no duelo em particular com Marcelo, lateral-esquerdo tricolor. Embora reconheça que vê o camisa 12 como uma referência no futebol, o ‘Raio’ também garantiu que não se intimidou com o craque. Ele, aliás revelou que trocou, em campo, farpas e elogios com o antigo homem da Seleção Brasileira:

“Eu o respeito muito, pela história como jogador e tudo que conquistou. Assisti ao Marcelo em alto nível, mas quando chego em campo, me transformo. Peguei uma bola, tentei passar, ele falou alguma coisa. Eu não gostei, xinguei, pedi perdão, então ele falou que estava tentando me intimidar. Me deu combate, roubou algumas bolas, outras eu passei. Mas foi um bom combate. Não à toa, o Marcelo é um dos melhores laterais da história do futebol, é um cara diferente”.

