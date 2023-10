James Rodríguez não engrena e liga alerta no São Paulo

Uma das contratações mais badaladas de 2023, James Rodríguez ainda não engrenou com a camisa do São Paulo. O meia colombiano chegou ao Brasil em julho após deixar o Olympiacos, da Grécia, para ser o grande maestro da equipe tricolor. Contudo, quase três meses depois, ele acumula mais decepções do que alegrias no Morumbi.

Com apenas nove jogos pelo clube desde que chegou, James foi reserva em quatro. Além disso, soma um gol e uma assistência. Além de ser pouco aproveitado, alguns lances deixaram o jogador marcado negativamente pela torcida.

Contra a LDU, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, James Rodríguez desperdiçou uma cobrança do São Paulo na série de penalidades. Por conta disso, o time foi eliminado da competição. Contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, voltou a falhar na marca da cal. Ele chegou a balançar a rede contra o Leão do Pici, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1.

No último sábado (7), diante do Vasco, o colombiano perdeu uma grande oportunidade que poderia definir a primeira vitória são-paulina fora de casa neste Brasileiro. Em cobrança de pênalti, Rato parou no goleiro Léo Jardim. No rebote, James tinha o gol quase todo aberto, mas concluiu para fora.

Além disso, pesou, negativamente, o fato dele não ter atuado nenhum minuto nos dois jogos da final da Copa do Brasil. Ele passou os dois embates contra o Flamengo no banco de reservas e, mesmo com a taça, não foi fundamental na campanha do título.

São Paulo tenta preparar James para 2024

O Tricolor Paulista sabia dos riscos de trazer o colombiano, que não atuava há quatro meses e precisava, portanto, passar por um recondicionamento físico. Contudo, a ideia do clube é preparar o meia para a próxima temporada de olho na Libertadores, torneio ao qual voltará a disputar em 2024.

O meio-campista aparece como um possível substituto de Lucas Moura, que ainda não tem seu futuro definido. Assim, James busca mais minutos em campo. O técnico Dorival Júnior entende que o colombiano precisa melhorar, mas sabe que ele será importante nos próximos meses.

“O James está crescendo, buscando confiança. Isso não é fácil, mas ele mesmo vai buscando sua melhor condição e tem contribuído bastante”, disse o treinador, em coletiva.

