Vini Jr volta à Seleção para dividir de vez protagonismo com Neymar

O técnico Fernando Diniz terá, pela primeira vez, os dois principais jogadores do futebol brasileiro na atualidade juntos. Após ter que desconvocar Vini Jr para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas em setembro, o comandante agora poderá unir o atleta do Real Madrid a Neymar na Seleção.

No mês passado, Vini não pôde se apresentar por conta de uma contusão na coxa direita, que o afastou dos gramados por um mês. Sem o camisa 7 merengue, Neymar fez o que se esperava e assumiu o protagonismo, com dois gols e duas assistências em duas partidas.

Agora, porém, o camisa 10 terá uma companhia que vem ganhando cada vez mais espaço. Principal brasileiro em atividade na Europa, Vini Jr caminha para ser o sucessor natural de Neymar na Seleção Brasileira. Titular absoluto desde o fim do ciclo para a Copa do Mundo de 2022, o atacante revelado pelo Flamengo vive grande momento na carreira.

Na temporada 2023/24, Vini Jr tem sete partidas, com três gols e uma assistência. No último fim de semana, na goleada do Real Madrid sobre o Osasuna por 4 a 0, um show do brasileiro, que marcou um gol e deu uma assistência.

A expectativa, aliás, é que Fernando Diniz não tenha problema para encaixar Vini Jr no time titular. Na Data Fifa de setembro, Raphinha e Rodrygo foram os atacantes que atuaram abertos, mas o jogador do Barcelona não está à disposição desta vez. Por isso, a tendência é que os dois companheiros de Real Madrid atuem nas pontas.

