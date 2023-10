Fluminense planeja recuperação do elenco na Data Fifa; saiba detalhes

O Fluminense terá dez dias sem jogos pela frente. A Data Fifa, afinal, ocorre entre os dias 9 e 17 de outubro. O Tricolor, assim, busca fazer uma preparação especial antes dos próximos compromissos. A ideia é preservar e recuperar atletas ao longo da pausa.

Os jogadores terão, portanto, quatro dias de folga nesta semana. Com Fernando Diniz a serviço da Seleção Brasileira, Marcão será responsável por comandar os treinamentos no CT Carlos Castilho.

Programação semanal do Fluminense

Segunda – Folga

Terça – Folga

Quarta – Treino às 15h30

Quinta – Treino às 9h30

Sexta – Treino às 9h30

Sábado – Folga

Domingo – Folga

Desgaste no Fluminense

O elenco tricolor ficou muito desgastado por conta da sequência de jogos. Aliás, Fernando Diniz admitiu que os jogadores ficaram muito cansados depois da classificação para a final da Libertadores. A declaração do treinador ocorreu depois da vitória do Botafogo diante do Fluminense no fim de semana.

“A gente tem de sofrer a dor da derrota e corrigir. Teve uma diferença de intensidade no começo do jogo, o que foi determinante para o Botafogo vencer a partida. A gente teve um jogo desgastante na quarta, um jogo heroico, no qual o time lutou muito e esvaziou totalmente o tanque tanto de energia física quanto emocional. Embora a gente tenha tentado, não conseguimos recuperar a equipe”, disse Fernando Diniz na coletiva de imprensa.

Com os compromissos da Libertadores e do Brasileirão, o Tricolor vem jogando duas vezes por semana. Portanto, esta pausa da Data Fifa será primordial para recuperação e oxigenação do elenco. Nino e André, aliás, foram convocados por Fernando Diniz para os dois jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O Fluminense só entra em campo na quinta-feira (18), diante do Corinthians, às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. O time está na sétima colocação, com 41 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.