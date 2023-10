Botafogo quebra tabu em clássico contra o Flu da época de Garrincha

Além de garantir mais três pontos em busca do título do Brasileirão, a vitória do Botafogo diante do Fluminense no Maracanã garantiu uma marca expressiva para o Glorioso. Afinal, o líder isolado venceu os três clássicos que teve contra o rival das Laranjeiras neste ano, um feito que não acontecia desde 1962, com a geração de Garrincha e companhia.

O primeiro confronto do Botafogo com o Fluminense nesta temporada foi pelo Campeonato Carioca. No Maracanã, Vitor Sá, no segundo tempo, garantiu a vitória alvinegra. Já o segundo clássico do ano foi pelo primeiro turno do Brasileirão. No Estádio Nilton Santos, Víctor Cuesta, após assistência de Tiquinho Soares, garantiu mais uma vitória contra o Fluminense. Aliás, nestas duas partidas, o Glorioso tinha Luís Castro como treinador.

Vitória do último domingo

Os responsáveis pela vitória do Botafogo contra o Fluminense no domingo foram Júnior Santos e Tiquinho Soares. O primeiro marcou aos 20 minutos, após receber grande lançamento de Tchê Tchê. Dois minutos depois foi a vez do camisa 9, com passe de Júnior Santos, dar um toque na saída do goleiro Fábio e marcar o segundo gol alvinegro.

Aliás, a vitória no Maracanã fez com que o Fluminense, finalista da Libertadores, perdesse a sua invencibilidade em casa. O time de Fernando Diniz, até encontrar o Botafogo de Lucio Flavio, não perdia há 26 jogos como mandante.

Defesa sólida diante do rival

Aliás, as três vitórias diante do Fluminense tiveram uma coisa em comum: o bom comportamento defensivo do Botafogo. Afinal, o time não sofreu gols contra esse adversário na temporada. É claro que, além do mérito de todo o sistema defensivo, um dos grandes responsáveis por isso é o goleiro Lucas Perri. Ele é um dos principais jogadores do Botafogo na temporada e destaque na posição no futebol nacional.

