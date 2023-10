Data-Fifa é a chance de o Palmeiras evitar início de crise

O Palmeiras terá cerca de dez dias para colocar a cabeça em dia, após receber dois duros golpes seguidos nos últimos dias. Sem vencer há cinco jogos, o Verdão acabou eliminado na semifinal da Conmebol Libertadores e caiu da vice-liderança para o quarto lugar no Brasileirão. Agora, a comissão técnica de Abel Ferreira tenta colocar a casa no lugar, antes que uma crise se instaure dentro do clube.

A distância para o Botafogo, que chegou a ser de sete pontos, aumentou para 11. Com o possível bicampeonato cada vez mais distante, o Verdão agora foca em conseguir uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Qualquer outro resultado no final do Brasileirão, pode gerar um momento turbulento no Palmeiras.

Mais do que os maus resultados, o desempenho abaixo do esperado preocupa o Palmeiras para a reta final de 2023. Afinal, o clube viu aumentar os protestos dos torcedores contra a presidente Leila Pereira e a diretoria do clube, o que pode desencadear uma crise. A Data-Fifa é vista como positiva por Abel Ferreira, para que o Alviverde consiga uma arrancada neste final de temporada.

“A parada agora vai ser boa para refrescar tudo. Sobre o campeonato já falei sobre nossos objetivos. Vou falar para os jogadores desligarem do futebol, falaria para desligar do celular também, mas isso é impossível. Agora na parada vou me desligar um pouco, me recuperar e depois voltar a trabalhar”, falou Abel.

Data-Fifa pode solucionar problema ofensivo no Palmeiras

Além disso, o treinador português pode, enfim, solucionar o problema no ataque do Palmeiras. Desde que Dudu se lesionou, o poderio ofensivo do Verdão diminuiu, fazendo a equipe ser eliminada da Libertadores e caindo de rendimento no Brasileiro.

Até aqui, Abel já testou Mayke atuando mais avançado, além de testar os garotos Endrick e Kevin, no clássico contra o Santos, na Arena Barueri. Os garotos devem ganhar mais oportunidades nesta reta final de temporada.

Contudo, durante este período, o técnico não terá Raphael Veiga, Piquerez, Gustavo Gómez e Richard Ríos, que só devem se reapresentar ao clube na véspera da partida contra o Atlético-MG. As equipes se enfrentam no dia 19 de outubro, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.