Relembre cinco jogos marcantes envolvendo Tite e Flamengo

Antes de juntarem forças e firmarem um casamento, Flamengo e Tite foram grandes adversários dentro de campo. Afinal, as duas partes estiveram envolvidas em embates históricos do futebol brasileiro.

Flamengo e Tite

Na época, Flamengo lutava para montar times competitivos e conquistar títulos expressivos. No entanto, Tite contava com um elenco qualificado nas mãos e comandava um dos melhores times da história do Corinthians. O treinador, assim, acabou sendo uma pedra no sapato do clube rubro-negro durante anos.

Com goleadas históricas e craques em campo, Flamengo e Tite protagonizaram confrontos memoráveis na última década. O Jogada 10, assim, relembra cinco partidas marcantes entre clube e técnico neste século.

Relembre cinco jogos marcantes

Brasileirão 2015 – Flamengo 0 x 3 Corinthians

O Flamengo chegava abalado depois dos recentes resultados e do elenco que estava se formando. Afinal, Emerson Sheik e Paolo Guerrero haviam acabado de serem contratados. No entanto, os dois reforços não puderam entrar em campo por conta de uma cláusula contratual. O Corinthians, assim, apresentou uma atuação impressionante no Maracanã. Elias, Uendel e Jadson marcaram os gols do jogo.

Brasileirão 2012 – Corinthians 3 x 2 Flamengo

O Corinthians buscava se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento para se concentrar no Mundial. O Flamengo lutava para não cair precisava de uma vitória para não se complicar. Assim, os times protagonizaram um duelo emocionante e equilibrado no Pacaembu. A Lei do Ex teve um impacto expressivo dentro de campo. Afinal, Liedson e Emerson Sheik marcaram gols contra seus antigos times.

Brasileirão 2012 – Flamengo 0 x 3 Corinthians

Sob comando de Joel Santana, os jogadores rubro-negros buscavam por melhores resultados na temporada. No entanto, esqueceram de avisar este detalhe ao Tite. O Corinthians, assim, foi dominante em campo e protagonizou uma goleada no Nilton Santos. Os gols foram marcados por Douglas (2x) e Danilo.

Brasileirão 2011 – Flamengo 1 x 1 Corinthians

O Nilton Santos estava lotado. Afinal, Petkovic estava se despedindo do Flamengo. Apesar da empolgação, os jogadores rubro-negros não conseguiram ser dominantes em campo. Afinal, Tite já vinha realizando um bom trabalho pelo Corinthians na época. Portanto, os times empataram no Nilton Santos. Os gols foram marcados por Renato Abreu e Willian.

Brasileirão 2010 – Flamengo 1 x 1 Corinthians

Os holofotes do jogo estavam voltados para Ronaldo. O atacante, afinal, havia saído do Flamengo para jogar no Corinthians. Portanto, os flamenguistas estavam se sentindo traídos na época e não pouparam xingamentos ao centroavante no Maracanã. No entanto, Ronaldo não se intimidou com as críticas e marcou um gol em campo. Diogo marcou para equipe rubro-negra. O jogo, assim, terminou empatado.

O casamento perfeito

Após muitas conversas, as partes se acertaram no último domingo (8). Portanto, Tite é o novo técnico do Flamengo e inicia os trabalhos nesta terça-feira (10). Assim, os antigos adversários agora se unem para juntar forças e alcançar novas conquistas.

O primeiro compromisso de Tite no Flamengo é quinta-feira (19), diante do Cruzeiro, às 19h, no Mineirão, pelo Brasileirão. A equipe rubro-negra está na quinta colocação do campeonato com 44 pontos conquistados.

