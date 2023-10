Tite fala pela primeira vez como técnico do Flamengo. Veja vídeo!

O técnico Tite esteve pela primeira vez no Ninho do Urubu, para o seu primeiro dia de trabalho como treinador do Flamengo. O gaúcho de 62 anos chegou ao CT do Rubro-Negro, na manhã desta terça-feira (10), e recebeu das mãos de Marcos Braz, vice de futebol, uma camisa personalizada com o nome às costas e o número 12. E também mandou seu recado para a torcida.

Afinal, o treinador admitiu que será uma grande responsabilidade treinar o Flamengo. Mas também elogiou a estrutura do clube e, assim, projeta fazer um grande trabalho.

“Orgulho. Uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. A estrutura toda te permite toda a qualidade de trabalho possível. De alto nível, como o Flamengo exige. Espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta’, falou Tite.

Por fim, o técnico mandou um recado à torcida, dizendo que espera fazer o time ser melhor que os outros e do que eles mesmo. Além disso, almeja recuperar o sucesso da equipe nos últimos anos.

“Que eu tenha a capacidade, do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor como pessoa, de poder representa-los. Essa é a dignidade, a força, o trabalho, pra que a gente possa merecer o sucesso. Ser melhor que os outros. Este é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos, acredito que seja melhor ainda”, finalizou o treinador.

A carreira de Tite antes do Flamengo

Técnico da Seleção de 2017 a 2022, Tite foi anunciado oficialmente pelo Rubro-Negro na noite de segunda-feira (09), quando assinou contrato válido com o clube até dezembro de 2024. Aliás, além de três passagens conhecidas pelo Corinthians, com títulos da Libertadores, Mundial de Clubes e Brasileirão, o treinador passou por Grêmio, Atlético e Palmeiras. Já fora do Brasil, o treinador dirigiu o Al-Ain e o Al-Wahda, ambos dos Emirados Árabes.

