Jean Lucas revela papo ‘acolhedor’ com técnico do Santos. Entenda!

O técnico Marcelo Fernandes esta cada vez mais na graça do torcedor do Santos. Desde que deixou de ser interino para assumir o comando do Peixe de forma oficial, foram três jogos e três vitórias. O retrospecto positivo fez com que o Alvinegro Praiano deixasse, enfim, a zona de rebaixamento. Contudo, não é só dos simpatizantes que o treinador vem conquistando a admiração. Os atletas adoram trabalhar com Fernandes. Principalmente, Jean Lucas.

O meia, em participação ao programa “Boleiragem”, falou que o treinador o chamou em sua sala logo para saber aonde o meio-campista queria atuar.

“O Marcelo me chamou na sala e falou que queria falar comigo. Achei que ia me dar uma rasgada, pensei ‘fiz m****’ (risos). Mas ele me perguntou aonde eu queria jogar, aonde eu me sentia bem. E disse: ‘não interessa como eu vou jogar, quero saber aonde você vai jogar’. Aí ele disse: ‘você vai jogar aqui, fazendo esse corredor aqui'”, explicou Jean Lucas.

Além disso, o meia rasgou elogios ao chefe durante o programa ao treinador. O jogador afirma que Marcelo Fernandes é bem acolhedor, mas também sabe brigar quando necessário.

“Ele é um cara acolhedor, mas se tem que “rasgar” ele rasga, tem que elogiar ele elogia. Ele gosta muito de falar que “menos é mais”. No momento que a gente está vivendo, menos é mais. Quem não está jogando tem que apoiar. Todo mundo está no mesmo barco para tirar o Santos dessa situação”, concluiu o jogador.

Próximo compromisso do Santos e de Jean Lucas

O Santos só volta a jogar no dia 19 de outubro, contra o Bragantino, na Vila Belmiro. O elenco, porém, ganhou um respiro e maior tranquilidade para trabalhar durante a Data Fifa, após a vitória no clássico contra o Palmeiras

