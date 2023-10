Quais os planos de Mano no Corinthians durante a Data-Fifa?

Após dois dias de folga, o Corinthians se reapresentou, esta terça-feira (10), no CT Joaquim Grava, para períodos de treinamentos. O Timão só volta a entrar em campo daqui dez dias, quando enfrenta o Fluminense, no dia 19 de outubro, no Maracanã, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Tempo suficiente para Mano Menezes colocar seu estilo na equipe.

O treinador valorizou o período sem jogos, para, enfim, conseguir colocar suas ideias no plantel. Na visão de Mano, os jogadores precisam entender o que fazer em cada momento da partida. O treinador ainda vê sinais de desorganização na equipe, mas entende que com a repetição diária nos treinamentos os problemas serão corrigidos.

“Vamos trabalhar todos os aspectos, a equipe precisa desse trabalho. Os jogadores estão sedentos por essas informações, de como você se comporta nesse caso e em outros casos, isso se chama padronização, e é o que vamos dar para a equipe”, falou Mano, após o empate contra o Flamengo.

As prioridades para esta semana estão traçadas. Afinal, o Alvinegro mira melhorar a reação às jogadas para ser mais eficiente na segunda bola. Foi em um lance assim que o Corinthians sofreu o gol do Flamengo no último sábado, já que a marcação demorou para se ajustar depois que Giuliano errou um passe no meio.

Além disso, Mano não pretende trazer mudanças radicais na equipe. Mas quer um time mais objetivo com a bola nos pés e compacto no momento defensivo.

O trabalho do treinador vem sendo elogiado nos últimos dias. Contudo, Mano ainda não venceu em seu retorno ao Corinthians. Até aqui, são duas derrotas (São Paulo e Fortaleza), além de um empate (Flamengo).

