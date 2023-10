Dorival reforça coro por permanência de Lucas e faz promessa ousada para 2024

O técnico Dorival Júnior se juntou à torcida e reforçou o coro pela permanência de Lucas Moura. O treinador participou do programa “Seleção SporTV”, nesta segunda-feira (09), e admitiu que o maior reforço que o São Paulo pode ter na próxima temporada é a permanência do camisa 7.

Dorival admitiu que não esperava contar com o meia como reforço no meio da temporada. Mas que agora quer tê-lo no ano que vem para a disputa da Libertadores.

“Poder contar com um jogador desse nível, com a vontade que ele tem, o profissionalismo que ele apresenta… Vai ser fundamental que isso aconteça. Ele está em casa, sempre pontua isso. Agora, entre acontecer e um acerto final, é natural que tenha uma distância. É jogador pretendido por muitas equipes. Mas a primeira grande contratação do São Paulo vai ser a permanência do Lucas”, disse Dorival.

Contudo, o técnico também adota a cautela junto à diretoria. Lucas tem contrato com o Tricolor Paulista até o final deste ano, e há a expectativa que ele atraia o desejo de outros clubes. Apesar disso, recentemente, o atacante falou que existe uma grande possibilidade de ficar no Morumbi. O que animou o torcedor.

Dorival acredita que São Paulo vai brigar por campeonatos em 2024

Por fim, o treinador também fez uma promessa ousada para a próxima temporada. Afinal, segundo Dorival, o São Paulo vai brigar por títulos no ano que vem, se conseguir manter a base de 2023.

“Tudo são etapas para que se chegue a uma possibilidade de (vencer a) Libertadores. Não tenho dúvidas de que no ano vem brigaremos por no mínimo um campeonato. É questão de comportamentos não se alterarem, não mudarem posicionamentos e, principalmente, passarmos a dar atenção ainda maior. Todo esse trabalho foi finalizado (com a conquista da Copa do Brasil) porque todo o clube todo se mobilizou, não só comissão e jogadores”, finalizou Dorival.

