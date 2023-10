Abel é punido com dois jogos de suspensão no Brasileiro

O técnico Abel Ferreira foi punido com dois jogos de suspensão pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). O motivo foi as declarações do treinador na partida contra o Grêmio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A punição aconteceu após o técnico ter insinuado, na derrota por 1 a 0 para o Grêmio, que o árbitro Bruno Arleu de Araújo interferiu propositalmente no jogo. Na ocasião, Abel fez um gesto com as mãos em que sinaliza roubo ao Palmeiras. Além disso, deixou o campo aos gritos de “isso é roubar, isso é roubar”.

“O gesto é mais grave do que as próprias palavras, fazer gesto de roubo e apontar para a arbitragem é um absurdo”, disse o procurador Marcos Souto Maior, do STJD.

Contudo, o Palmeiras também ganhou uma multa de R$ 2 mil por conta das declarações do técnico. Ele acabou denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A acusação é de “conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”. Aliás, na súmula, Bruno Arleu de Araújo relatou as falas e gestos do treinador.

“Após o término do jogo, quando me dirigia ao vestiário, recebi informação do VAR, do senhor Igor Benevenuto, que após verificar as imagens da cabine do árbitro de vídeo, identificou que o treinador do Palmeiras se dirigindo a zona mista do estádio, fez com a sua mão direita, gestos com os dedos, e proferiu as seguintes palavras através da leitura labial: ‘Isso é roubar! isso é roubar! isso é roubar’”, relatou o árbitro da partida, no documento que enviou à CBF.

Quais jogos Abel deve ficar de fora do Palmeiras

Assim, com a punição, Abel não deve comandar o Palmeiras as partidas contra o Atlético-MG e Coritiba, ambas na sequência do Campeonato Brasileiro. Aliás, o momento não é dos melhores para a equipe perder seu treinador. Afinal, o Verdão acabou eliminado da Libertadores para o Boca Juniors e não ganha há cinco jogos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.