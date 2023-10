Internacional tem quatro baixas no time para jogo contra o Bahia

Depois de vencer o clássico contra o Grêmio, em casa, o Internacional já mira o jogo contra o Bahia, na quarta-feira (18), às 21h30. Desta vez, aliás, a bola rola longe do Sul, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e o Colorado tem problemas no time titular. Afinal, Renê e Enner Valencia tomaram seus terceiros amarelos e, portanto, não ficam à disposição do técnico Eduardo Coudet.

Da mesma forma, os outros desfalques devem se confirmar ao longo dos próximos oito dias. Além de Nico Hernández e Igor Gomes, também fora da partida por suspensão automática, há as ausências em função da Data-Fifa, na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. No caso dos gaúchos, Rochet, pelo Uruguai; Aránguiz, no Chile, e Johnny, pelos Estados Unidos, não tendem a retornar a tempo.

Apesar de ter saído com a melhorar no Gre-Nal, o elenco ainda tenta se recuperar do baque causado pela eliminação nas semifinais da Libertadores. O Colorado tem dois dias de folga e se reapresenta na manhã de quinta-feira (12), no CT do Parque Gigante. Coudet, inclusive, tem chances de ver apenas o retorno de Pedro Henrique, recuperado de cirurgia no antebraço esquerdo. O atacante, porém, não esteve na lista de relacionados.

