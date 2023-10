Série C: CBF divulga datas da final

A CBF definiu, nesta terça-feira (10), a tabela detalhada da final do Brasileirão Série C. A diretoria de Competições da entidade divulgou datas, horários e locais para os dois duelos da decisão. Amazonas e Brusque se enfrentarão nos dois próximos domingos, em busca do título do certame nacional.

O primeiro confronto será na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), domingo (15), às 17h (horário local) 18h (de Brasília). Já o duelo de volta está agendado para o dia 22 de outubro, às 17h (de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). Os dois jogos terão transmissão do Nosso Futebol e Dazn.

Os times foram os primeiros colocados em seus respectivos grupos no quadrangular do acesso. Além deles, Operário e Paysandu também conquistaram o acesso à Série B, via fase de grupos. Não há semifinais no formato atual da Série C. A competição começou com 20 times, que se enfrentaram em turno único. Amazonas e Brusque ficaram em terceiro e quarto, respectivamente.

Depois, oito passaram para a segunda fase (a de grupos), e quatro foram rebaixados: Manaus, América-RN, Altos e Pouso Alegre.

Os dois finalistas da Série C de 2023 jamais conquistaram o título da Série C. O Brusque foi fundado em 1987 e tem como maior conquista a Série D de 2019, ano em que, curiosamente, o Amazonas foi fundado.

Final do Brasileirão Série C

Ida

Amazonas x Brusque

Data: 15 de outubro (domingo)

Horário: 17h (horário local) 18h (de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

Volta

Brusque x Amazonas

Data: 22 de outubro (domingo)

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).