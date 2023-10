Brasileiro que joga em Israel conta relatos da guerra que paralisou o país

Israel vive momentos de tensão durante a guerra com a Palestina. E os conflitos vem interferindo, inclusive, nos jogadores que atuam no país. Caso do brasileiro Lucas Salinas, que atua no F.C. Ashdod, time israelense. Em entrevista para a CNN, o meio-campista revelou que estava concentrado para uma partida na cidade de Nazaré quando começou a receber notícias sobre os bombardeios.

“Comecei a ouvir os alarmes, toda aquela confusão. Tudo muito louco. Aí reuniram o time e explicaram o que estava acontecendo. O jogo foi adiado. Pegamos o ônibus e voltamos para Asdode”, disse Lucas.

Aliás, a cidade de Asdode, onde fica o FC Ashdod, fica aproximadamente a 30 quilômetros de Gaza, local onde os confrontos da guerra têm sido mais intensos. Assim, o torneio nacional está paralisado por tempo indeterminado.

Além disso, Lucas Salinas disse que está abrigado na casa de um amigo. Aliás, um bunker. Contudo, para chegar na residência do colega, o caminho foi bem complicado.

“O trajeto foi um pouco crítico, né? Deu pra ver os foguetes sendo interceptados. Muita polícia, barragens nas ruas. E as pessoas desesperadas. Agora que chegamos em casa, eu consigo escutar algumas coisas, até ver foguetes de longe”, contou o meia.

Meia diz que nunca viu nada parecido em Israel

Por fim, o jogador também disse que nunca tinha visto algo semelhante ao atuar em Israel. Além disso, também fez questão de tranquilizar os pais que estão no Brasil.

“Eles estão muito preocupados, é claro. Mas eles já estiveram aqui comigo e conhecem a situação. Não é a primeira vez. Mas nada parecido como está sendo agora. É algo que nunca aconteceu em 50 anos, então estão todos em choque”, finalizou o atleta.

