Neymar se apresenta em Cuiabá após nascimento da filha; Seleção está completa

O grupo de convocados para a Seleção Brasileira está completa. Depois de viajar para São Paulo, onde encontrou a filha Mavie, que nasceu na última sexta-feira (6), Neymar se apresentou em Cuiabá junto aos companheiros comandados por Fernando Diniz. No primeiro momento, o craque teceu algumas palavras ao site oficial da CBF sobre a preparação para mais dois duelos das Eliminatórias da América do Sul.

“Expectativa grande de fazer bons jogos e ganhar. Com certeza, a felicidade é maior ainda de representar a Seleção Brasileira”, disse.

Na última segunda-feira (9), 21 atletas da lista de Fernando Diniz já haviam desembarcado no Mato Grosso e restavam apenas Neymar e Marquinhos. O zagueiro do Paris Saint-Germain também se juntou ao grupo na manhã desta terça.

Vale lembrar que o camisa 10 foi liberado pelo Al-Hilal devido ao nascimento de sua filha Mavie, com a influenciadora Bruna Biancardi. Sendo assim, o jogador desfalcou a equipe no duelo contra o Al Akhdoud, pelo Campeonato Saudita, no sábado.

Elogios a Fernando Diniz

Em sua chegada na capital mato-grossense, Neymar citou o calor e novamente elogiou o técnico Fernando Diniz. O treinador irá para o seu terceiro jogo à frente da Seleção Brasileira, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

“Confesso que está bastante calor, mas não posso falar que não estou acostumado, na Arábia também faz muito calor. Todo mundo sofre com isso, o jogo vai ser à noite, então vai ser mais tranquilo. Será um jogo difícil, mas vamos nos preparar para isso” salientou o atacante.

“É um grande treinador, um dos melhores treinadores que temos no futebol mundial na minha opinião. A liberdade que ele dá para mim e para todo jogador e a confiança é o mais importante.”, completou.

O Brasil entra em campo na próxima quinta-feira (12), para medir forças com a Venezuela, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal. Cinco dias depois, a equipe Canarinho enfrenta o Uruguai, dia 17, às 21 (de Brasília), no Estádio Centenário.

