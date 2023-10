André Luís enaltece médicos de clube sul-coreano: ‘Impecáveis’

O atacante brasileiro André Luis retornou, enfim, aos gramados após pouco mais de três meses da lesão que o tirou dos campos, em seu início pelo Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul. Contratado no início do ano, André atuou em 11 partidas antes de se machucar.

A previsão era o craque retornar aos gramados após seis meses. No entanto, a dedicação e a vontade de se recuperar o quanto antes fizeram com que o brasileiro reduzisse drasticamente o tempo fora. Assim, ele voltou a fazer o que ama bem antes do tempo esperado.

“Só tenho a agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a minha família, meus amigos. E um agradecimento mais que especial para toda a equipe médica que esteve comigo ao longo deste período. Profissionais fantásticos que me ensinaram muito, e me trouxeram até aqui novamente. Obrigado”, disse,

Diante de um cenário positivo, André aproveitou, então, para projetar o restante da temporada.

“Quero jogar. Quero ganhar ritmo, treinar bem, quero fazer o que gosto. Estou, portanto, me sentindo bem, me sentindo confiante e espero poder retribuir todo o carinho comigo dentro de campo com gols e assistências”, concluiu a fera.

No Brasil, André Luís teve passagens pelo Corinthians. Por lá, conquistou o Campeonato Paulista de 2019, sob a supervisão do técnico Fábio Carille. Ele também jogou por Ponte Preta e Atlético-GO, onde, inclusive, teve mais destaque.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.