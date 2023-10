Santos estuda logística para ter Soteldo contra o Bragantino

Embalado com três vitórias seguidas, o Santos já iniciou sua preparação para seu próximo compromisso. O Peixe encara o RB Bragantino, no dia 19 de outubro, às 20h, na Vila Belmiro, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o Alvinegro Praiano não sabe se poderá contar com seu camisa 10. Afinal, Soteldo foi convocado para a seleção da Venezuela, para as disputas das Eliminatórias para a Copa. Assim, ele pode não retornar a tempo para o embate.

Além de Soteldo, Miguelito (Bolívia) e Tomás Rincón (Venezuela) também foram convocados. Contudo, o primeiro não vem sendo utilizado por Marcelo Fernandes, enquanto o segundo terá que cumprir suspensão contra o Massa Bruta. Assim, o Peixe prepara um plano para conseguir ter Soteldo, ao menos, no banco de reservas, no embate contra o Bragantino.

“Temos o problema da seleção. O Tomás não porque tomou cartão, mas o Soteldo vai jogar no interior da Venezuela na terça. Só vai chegar em Santos de quarta para quinta, às 2h da manhã, e temos jogo na quinta à noite. O clube e o Gallo estão tentando fazer a logística, a melhor possível, para que ele esteja apto para, pelo menos, ficar no banco. É um jogo duríssimo contra o Red Bull e qualquer opção para nós é muito importante”, disse Marcelo Fernandes, ao programa da Gazeta.

Aliás, Soteldo vive outro momento no clube desde que Marcelo Fernandes assumiu. O venezuelano, enfim, conseguiu marcar seu primeiro gol com a camisa do Santos, nesta sua segunda passagem, no embate contra o Vasco. Além disso, o jogador vem sendo o ponto de desequilíbrio no time do Peixe na temporada.

