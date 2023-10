Pai Cicinho volta a atacar: ‘Santos não cai’

O ex-jogador Cicinho, atualmente comentarista do programa “Arena SBT”, cravou, na edição de segunda-feira (8), que o Santos não será rebaixado para a Série B do Brasileirão.

Inicialmente, o comentarista falou sobre a situação e brincou que está acertando resultados ultimamente.

“O Santos não cai. Não vai cair. Depois do que fez com o Palmeiras, o Santos, então, não cai. A torcida pode comemorar. É o Cicinho quem está cravando e olha que eu estou acertando esse ano”, brincou.

Embalado, o Santos está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos conquistados, três a mais do que o Vasco, primeiro dentro da zona de rebaixamento. Aliás, sobre o Cruz-Maltino, Cicinho comentou, em junho, que não acredita na recuperação do clube carioca.

“Não há quem possa fazer um milagre neste momento no Vasco. Até o lateral-direito, que era Puma, virou Pumita. Nem ele sabe a identidade dele. O Vasco, hoje, o Pec é o jogador que sobressaiu. O único que tentava algo. O Vasco não tem de onde tirar. Isso a gente está falando de um jogo contra o Cuiabá. Na minha opinião, com esse time que o Vasco tem. Dificilmente, vai, portanto, escapar da zona de rebaixamento no Brasileirão”, completou.

Cicinho acertou, sobretudo, a situação do Flamengo na atual temporada. No início do ano, o ex-jogador disse que o Rubro-Negro não ganharia nem Campeonato Carioca.