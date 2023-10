Galvão Bueno celebra chegada de Tite, mas alfineta diretoria do Flamengo

O Flamengo anunciou, na última segunda-feira (7), a contratação do técnico Tite, que assinou contrato até dezembro de 2024. Torcedor assumido do clube, Galvão Bueno disse que o Rubro-Negro acertou na chegada do gaúcho, depois da saída de Jorge Sampaoli. Por outro lado, o narrador costuma ser um crítico ferrenho da atual diretoria, do presidente Rodolfo Landim, e voltou a alfinetar nas redes sociais.

“Tite assinou com o Flamengo até dezembro de 2024. Acho uma ótima contratação, um acerto, finalmente, dessa diretoria que tanto errou, que fazia questão que fosse técnico estrangeiro. E o passaporte valia mais que a própria história. O maior erro foi (Jorge) Sampaoli, que em 35 anos de carreira levou só dois títulos no Chile. Sempre arruma uma encrenca”, disse Galvão Bueno, no Twitter.

“O Flamengo já pagou, me parece, mais de R$ 42 milhões em multas rescisórias nesses últimos dois anos. O Tite é um ótimo técnico. Cometeu erros no jogo com a Croácia, mas todo mundo erra na vida. Eu vivo errando, vocês vivem errando, todo mundo erra. Mas ele é um profissional de altíssimo nível e chega num momento que o Flamengo estava desde a saída do Dorival (Júnior) precisando de alguém que pudesse unir esse elenco. Jogar de novo com felicidade e pelo técnico”, acrescentou o narrador.

Tite assinou com o Flamengo até dezembro de 2024!! Acho uma ótima contratação!! Um acerto, finalmente, dessa diretoria!! Que tanto errou!! — Galvão Bueno (@galvaobueno) October 9, 2023

Elogios ao novo comandante

De acordo com a visão do narrador, Tite tem plenas condições de recolocar o Flamengo no caminho da briga por títulos. Para ele, o comandante sabe gerir o vestiário e, nesse sentido, terá um grande elenco nas mãos para iniciar o trabalho visando 2024.

“E o Tite sempre foi muito bom no trabalho de grupo, de vestiário. Tenho certeza que esse time do Flamengo vai crescer, já projetando, claro, garantir vaga na Libertadores e brigar por todos os títulos em 2024. Tem elenco para isso. E agora, com a chegada do Tite, acredito, sim, que as coisas voltem a caminhar de forma melhor. Boa sorte ao Tite! Boa sorte ao Flamengo!”, finalizou.

O Flamengo já definiu a programação para a Data Fifa, e Tite terá o primeiro contato com o elenco nesta terça-feira (10), às 16h, no ninho do Urubu. Antes disso, o gaúcho mandou uma mensagem à torcida do clube carioca e conheceu os funcionários do Centro de Treinamento.

