Calleri se despede da temporada após cirurgia: ‘Obrigado, 2023’

Um dos destaques do São Paulo na temporada, o atacante Calleri passou por artroscopia no tornozelo direito na tarde desta segunda-feira (9), na Argentina. Em Buenos Aires, ele realizou exames que confirmaram a necessidade de intervenção cirúrgica. Como não deve atuar mais no ano, o jogador decidiu utilizar as redes sociais para se despedir de 2023, ano que ficou marcado em sua carreira.

“Quando deseja algo com muita força, o universo conspira para que realize o seu desejo. Obrigado, 2023”, escreveu Calleri.

Uma publicação compartilhada por Jonathan Calleri (@jocalleri)

A cirurgia no tornozelo direito foi, inclusive, um pedido do centroavante e já era esperado pelos lados do Morumbi. O argentino sentia dores que o acompanhavam desde o Campeonato Paulista e estava decidido a acelerar o processo para se recuperar o mais rápido possível. Afinal, seu objetivo é estar apto para a Supercopa do Brasil, no começo de 2024.

O centroavante tricolor se lesionou em um jogo diante do São Bernardo, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, avaliou-se a hipótese de uma cirurgia. No entanto, a decisão de momento descartou a operação. O atacante foi submetido a um tratamento conservador, que o levou a voltar a campo em 45 dias.

O ano de 2023 ficou marcado na carreira de Calleri. Afinal, o jogador sonhava em conquistar um título com a camisa do São Paulo. Algo que, enfim, conseguiu nesta temporada, quando o Tricolor venceu a Copa do Brasil em cima do Flamengo. Aliás, o argentino marcou o gol da vitória no jogo de ida por 1 a 0 e se consolidou como um ídolo da torcida.

O São Paulo informou que aguarda ter Calleri “apto para se juntar novamente aos trabalhos com o grupo até a pré-temporada”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.