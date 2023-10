Vasco vai à CBF reclamar de arbitragem do jogo contra o São Paulo

O Vasco informou, na tarde desta terça-feira (10), que apresentou reclamação formal à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em razão da performance da arbitragem. O clube discorda de decisões tomadas por Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC) no empate sem gols com o São Paulo, em São Januário. Esta, aliás, é a quinta vez que o Cruz-Maltino opta por ir à entidade deixar claro a insatisfação com as escolhas em campo.

O Vasco da Gama informa que apresentou formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol em face da arbitragem da partida diante do São Paulo, no último sábado (7/10), em São Januário.#VascoDaGama pic.twitter.com/53ypC3agVO — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 10, 2023

Diante do Tricolor do Morumbi, por sinal, dois lances foram determinantes. Afinal, torcedores e jogadores apontaram pênalti não marcado de Nathan Mendes sobre Pec. A disputa de bola aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo. Inclusive, na etapa, foi assinalado penalidade também a favor dos paulistas, após toque em uma das mãos do zagueiro Léo. O Vasco argumenta que o braço do zagueiro não estava aberto, o que resultaria na não marcação de infração.

Reclamações recorrentes do Vasco

Antes de fazer a reclamação referente à partida contra o São Paulo, o Vasco foi à CBF mais quatro vezes ao longo do Campeonato Brasileiro. Na derrota por 1 a 0 para Santos, no Rio, e empate com Bragantino em 1 a 1, fora de casa, o motivo acabou sendo o mesmo: pênaltis não dados, segundo os cartolas vascaínos. Da mesma forma, houve reivindicação de outra penalidade na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no Maracanã.

Por outro lado, a última delas teve razão diferente das demais. O Gigante da Colina ficou furioso com a arbitragem na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque. Na ocasião, o gol anulado de Paulinho, quando o confronto ainda estava empatado sem gols, causou revolta no clube de São Januário. No primeiro tempo, o meia acertou finalizou de fora da área e abriu o placar, mas o VAR revisou a posição de Vegetti no início do lance, invalidando a jogada.

