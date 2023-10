Botafogo acerta parceria e irá sortear um carro. Entenda!

O Botafogo fechou um acordo com a Retornar, empresa do ramo de produção de e-books sobre automóveis, nesta terça-feira (10). Assim, o clube lançou uma ação especial em que sorteará um Maverick V8 personalizado para os seus torcedores.

Para participar do sorteio, os alvinegros terão que comprar os e-books da seção “Glorioso”. Além de participar do sorteio, os botafoguenses que comprarem o conteúdo receberão um livro virtual exclusivo sobre a história do clube de General Severiano.

Aliás, para motivar os seus torcedores a concorrerem ao prêmio, o Botafogo exibirá o Maverick V8 nos jogos no Estádio Nilton Santos. O veículo, aliás, contará com detalhes alvinegros. Inicialmente, a data prevista para o sorteio é 31 de janeiro de 2024.

