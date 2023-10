Hazard anuncia aposentadoria do futebol

Eden Hazard, ex-jogador do Real Madrid e Chelsea, surpreendeu a todos ao anunciar sua aposentadoria do futebol aos 32 anos nesta terça-feira (10). O atacante belga estava sem clube desde junho, quando seu contrato com o clube merengue chegou ao fim.

“É preciso escutar a si mesmo e dizer basta no momento adequado. Mas, depois de 16 anos e mais de 700 partidas jogadas, decidi pôr fim a minha carreira como jogador profissional”, disse Hazard.

Hazard começou a carreira no Lille, da França, quando tinha apenas 16 anos. Logo na primeira temporada, ele foi eleito melhor jovem do Campeonato Francês. Em 2011, ele brilhou ao ajudar o time a ganhar o Campeonato Francês e a Copa da França.

Já em 2012, Hazard se mudou para o Chelsea, na Inglaterra, onde viveu os melhores momentos da carreira e se tornou um dos melhores jogadores do mundo.

Em 2019, ele se transferiu para o Real Madrid em uma negociação que poderia chegar a 150 milhões de euros. No entanto, ele não conseguiu mostrar o mesmo desempenho no clube espanhol devido a lesões e problemas físicos. Assim, o belga foi tido como um dos piores investimentos realizados pelo clube merengue.

Por outro lado, na seleção da Bélgica, Hazard jogou as Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022. Além disso, em 2018, o camisa 10 foi o capitão do time que eliminou o Brasil nas quartas de final e terminou em terceiro lugar no Mundial da Rússia.

Confira a carta compartilhada por Hazard:

“É preciso escutar a si mesmo e dizer basta no momento adequado. Depois de 16 anos e mais de 700 partidas jogadas, decidi pôr fim a minha carreira como jogador profissional. Pude fazer meu sonho realidade. Joguei e me diverti em muitos campos do mundo inteiro. Durante a minha carreira, tive a sorte de conhecer grandes dirigentes, treinadores e companheiros de equipe. Obrigado a todos por esses grandes momentos. Sentirei falta de todos.

Quero agradecer também aos clubes em que joguei: Lille, Chelsea e Real Madrid; e agradecer à Federação Belga de Futebol por minha seleção belga. Um agradecimento especial à minha família, meus amigos, meus assessores e às pessoas que estiveram perto de mim nos momentos bons e ruins.

Finalmente, muito obrigado a vocês, meus fãs, que me acompanharam durante todos esses anos, e por seu apoio em todos os lugares onde joguei.”

