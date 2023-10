Matheus Pereira vê jogo decisivo do Cruzeiro contra o Cuiabá

Os resultados do fim de semana pressionaram o Cruzeiro. Afinal, a Raposa não entrou em campo e os resultados empurraram o time celeste para mais perto do Z4. Um dos grandes nomes da equipe para a sequência da temporada ressaltou que o próximo jogo, contra o Cuiabá, no sábado (14), na Arena Pantanal, ganha cenário de decisão.

Inicialmente, Matheus Pereira confirmou que o time tem se preparado forte para buscar o resultado fora de casa.

“Todo jogo é importante, é decisivo, dar o nosso melhor sempre, como temos feito”, salientou Pereira.

O Cruzeiro atualmente está na 15ª colocação, com 30 pontos conquistados. O Vasco é o primeiro dentro da zona de rebaixamento e tem, afinal, 27 pontos, portanto, apenas três da Raposa.

Matheus Pereira destaca preparação do Cruzeiro

Como ficou fora da rodada do fim de semana, a Raposa terá duas semanas de preparativos para o jogo. Aliás, Matheus Pereira já se recuperou de lesão e agora se prepara para voltar aos jogos.

“Essa semana foi um pouco diferente, tenho me preparado bem, voltei tem quase duas semanas, o grupo tem se preparado bem. A preparação é em busca dos objetivos, as duas semanas é para pensar nos próximos jogos, e intensificamos bem os trabalhos”, salientou.

Belo Horizonte vive dias quentes, com temperatura máxima de 30º em média. Pereira brincou sobre o calor, disse que se sente na Arábia e ressaltou a preparação intensa.

“Está muito calor, mas estamos nos sentindo bem e temos evoluído bem. Cada semana tenho ganhado mais confiança. Treinamento forte pelos objetivos”, finalizou.

