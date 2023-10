Rodrigo Caetano explica saída de Eduardo Coudet do Atlético

Meses após a saída do técnico Eduardo Coudet do Atlético, a motivação que era desconhecida ficou pública. O diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, esclareceu que o treinador ficou irritado com as promessas não cumpridas pelo clube.

Inicialmente, em entrevista para o programa “Um assado para…”, no YouTube, Caetano disse que o clube não tinha dinheiro para investimentos como o Galo prometeu ao argentino.

“Houve um desencontro de ideias para a continuidade. Em determinado momento, o clube que passa por dificuldades financeiras, a SAF que estava prevista para entrar em meados de fevereiro, ela vai ser oficializada e concretizada em 10 de novembro. Foi uma opção dele (Coudet) fazer um acordo para sair, pois os investimentos não tinham como acontecer”, disse.

Coudet teve passagem polêmica pelo Atlético. Em determinado momento, o treinador expos a situação com a diretoria em entrevista bombástica e reclamou de saídas de jogadores e elenco fraco.

Ele deixou o Atlético em 11 junho, no dia seguinte ao empate com o Bragantino, por 1 a 1, no Mineirão. No Galo, ele fez 35 jogos, venceu 21, empatou oito e perdeu seis, com aproveitamento de 67%.

Atlético perde chance de alcançar o G4

A derrota na última rodada para o Coritiba atrapalhou os planos do Atlético. Afinal, o clube estava próximo do G4.

O Galo está na nona colocação, com 40 pontos conquistados. O Coritiba, por sua vez, chegou aos 20 pontos e está na vice lanterna do Brasileirão. As equipes voltam a campo na próxima semana, o Coxa contra o Cuiabá, na quarta-feira (18), às 20h (de Brasília), enquanto o time mineiro vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras, na quinta (19), às 19h.