Inglaterra abre mão de classificação automática para Euro 2028

A Inglaterra, que vai sediar a Eurocopa 2028 com outros países, decidiu abdicar uma vaga automática no torneio. De acordo com informações do jornal britânico ‘BBC Sport’, os ingleses preferem passar pelas Eliminatórias com o objetivo de se prepararem melhor para a competição.

Ao mesmo tempo, a Federação de Futebol da Inglaterra (FA) prefere que a seleção inglesa conquiste sua vaga através dos jogos de classificação, em vez de receber uma vaga automática por ser anfitriã.

Além disso, a decisão já teria sido comunicada à UEFA, para oficializar o interesse da Inglaterra em participar das Eliminatórias para a Eurocopa 2028.

Eden Hazard anuncia aposentadoria do futebol

Reino Unido e Irlanda são os responsáveis por sediar a Eurocopa 2028. Assim, além da Inglaterra, as outras seleções anfitriãs incluem País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte e República da Irlanda. No entanto, há o risco de ficar de fora do torneio caso os ingleses não consigam se classificar pelo processo normal da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.