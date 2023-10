Fluminense inicia check-in de sócios para jogo contra o Corinthians

Antes da final da Libertadores, o Fluminense ainda terá mais cinco rodadas pelo Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, o clube carioca abriu os check-ins de sócios para a partida contra o Corinthians, que acontece na próxima quinta-feira (19), às 21h30, no Maracanã, pela 27ª rodada. Por outro lado, a venda online para não-sócios e torcedores visitantes terá início no dia 13/10 (sexta), enquanto a comercialização nas bilheterias será no dia 17/10 (terça).

No momento, o Tricolor soma 41 pontos, porém deixou o G6 depois da derrota por 2 a 0 para o Botafogo, no Maracanã. Com o triunfo sobre o América-MG, o Fortaleza ultrapassou a equipe carioca na classificação, enquanto a dupla Atlético-MG e Athletico-PR tropeçou na rodada.

Faça o seu check-in >> https://t.co/1evH5IuIhW https://t.co/o4POhiuqIp — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 10, 2023

Apesar do pensamento na decisão continental, um título que entraria para a história do clube, a equipe sabe que não pode deixar o Brasileirão de lado. Caso o título da Libertadores não venha, a única via para estar na próxima edição seria pela competição nacional.

No primeiro turno, o Corinthians ficou com os três pontos no confronto realizado na Neo Química Arena. Diante da torcida, Roger Guedes estufou a rede em duas oportunidades, e o Fluminense não conseguiu voltar para o Rio de Janeiro com a vitória.

Motivação também no Brasileirão

Na zona mista, depois do revés para o Glorioso, Jhon Arias falou sobre o assunto e disse que a motivação do Fluminense no Brasileirão é a mesma. Restam doze rodadas para o fim, e a diferença para o líder Botafogo é de 14 pontos, o que torna inviável a luta pelo título, entretanto, o foco é estar na Libertadores 2024.

“A motivação é igual (pelo Campeonato Brasileiro). Como falamos, a motivação contra o Inter foi de uma final. E não será diferente no Brasileirão. Vamos trabalhar e lutar até o final”, salientou.

Confira os valores dos ingressos

SETOR SUL

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 32

– Guerreiro – R$ 64

– Leste Raiz – R$ 80

– Inteira – R$ 80

– Meia-entrada – R$ 40

SETOR LESTE INFERIOR

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Leste Raiz – R$ 60

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 24

– Guerreiro – R$ 48

– Inteira – R$ 60

– Meia-entrada – R$ 30

SETOR LESTE SUPERIOR

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Leste Raiz – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 12

– Guerreiro – R$ 24

– Inteira – R$ 30

– Meia-entrada – R$ 15

SETOR OESTE

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Leste Raiz – R$ 100

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 40

– Guerreiro – R$ 80

– Inteira – R$ 100

– Meia-entrada – R$ 50

SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

– Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 60% / Guerreiro / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 450

– Inteira – R$ 450

– Meia-entrada – R$ 262,50

