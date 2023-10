Na Arábia, meia Dudu marca primeiro gol na temporada: ‘Especial’

O meia brasileiro Dudu, revelado pelo Coritiba e com passagem pelo Fluminense, marcou o seu primeiro gol pelo Al Kawkab, da Arábia Saudita. O brasileiro chegou ao clube no início de setembro e foi titular em todas as quatro partidas do time. Assim, o jogador celebrou o gol marcado e destacou que espera seguir crescendo e ajudando a equipe.

“Marcar um gol é sempre um momento especial e eu tive a felicidade de acertar um belo chute de fora da área. Já vinha tentando esse gol desde que cheguei aqui e, durante a partida, eu já havia acertado uma bola no travessão. Mas, graças a Deus, fui feliz na segunda tentativa e pude marcar um belo gol de fora da área. Espero seguir evoluindo, sei que posso melhorar e vou trabalhar forte para ajudar muito a equipe dentro de campo”, disse.

Em quatro partidas disputadas, o Al Kawkab venceu um duelo e soma três pontos conquistados. Dudu avaliou o início da competição e afirma que espera um crescimento de todos para que possam brigar pelo acesso.

“Nós começamos a competição muito bem, com uma vitória em casa, jogando um bom futebol, mas nos últimos três jogos tivemos uma pequena queda de rendimento e isso fez com que não conseguíssemos as vitórias. Agora, não temos que lamentar os últimos resultados, é trabalhar forte e focar no próximo jogo, buscar voltar as vitórias e brigar na parte de cima da tabela, pois o nosso principal objetivo é conquistar o acesso”, concluiu.

