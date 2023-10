Gabriel Pirani, do DC United, é convocado para o Pan-Americano

O técnico Ramon Menezes convocou, nesta terça-feira (10), Gabriel Pirani, jogador emprestado pelo Santos ao DC United, dos Estados Unidos, para representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. O meia foi convocado para o lugar de Gabriel Veron, que acabou sendo cortado por lesão.

A apresentação de Gabriel Pirani será nesta quarta-feira (11), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Dessa maneira, o meia se junta ao restante do grupo para seguir em preparação para a disputa da competição.

O Pan-Americano acontece no Chile entre os dias 20 de outubro a 5 de novembro. O Brasil está no Grupo B, ao lado dos Estados Unidos, Colômbia e Honduras.

A estreia da Seleção Brasileira acontece no dia 23 de outubro, em Valparaíso, às 14h. O segundo confronto, acontecerá contra a Colômbia, no dia 26, às 16h, em Vinã del Mal. O último e terceiro jogo do Grupo B será contra Honduras, no dia 29, às 19h, em Sausalito.

