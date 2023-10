Luan e Everton Galdino ignoram folga para treinar pelo Grêmio

O elenco do Grêmio está de folga por três dias após o clássico com o Internacional, no Beira-Rio, no último domingo (8). Por sinal, até Renato Gáucho decidiu viajar às pressas rumo ao Rio e sequer concedeu entrevista coletiva pós-derrota por 3 a 2. No entanto, dois jogadores estão querendo mostrar serviço e ignoraram o tempo de descanso. Luan e Everton Galdino foram ao CT Luiz Carvalho para trabalhar e fazer atividades.

Aliás, até por conta de uma questão numérica, ambos não farão exercícios com bola e ficarão aprimorando a parte física. O próprio clube optou por deixar as portas e estruturas abertas caso algum atleta escolhesse vir ao Centro de Treinamento. Além disso, aqueles que estão no departamento médico também seguem comparecendo, casos de Felipe Scheibig, Mila, Rodrigo Ely e Cuiabano.

O Grêmio, no entanto, ainda vai ter bastante tempo de preparação de olho na sequência da Série A. Afinal, o próximo jogo é apenas no dia 18 de outubro, às 19h, contra o Athletico-PR, na Arena, em Porto Alegre. Até lá, Portaluppi fará sequência de atividades com os jogadores e definirá a escalação para a partida. Hoje, o time gaúcho ocupa a terceira posição, com 44 pontos, à 11 do líder Botafogo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.