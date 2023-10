Clima de eleição sobe a temperatura no Timão; sócios se agridem

Os bastidores do Corinthians estão em chamas. No último sábado (7), a pouco mais de um mês da eleição, houve uma confusão no Parque São Jorge entre sócios dos grupos políticos que disputam o poder no Timão. A polícia, no entanto, foi acionada para pôr fim à confusão.

A briga, porém, começou entre integrantes da chapa “Preto no Branco”, que apoia o presidente Duilio Monteiro Alves, e “Liberdade Corintiana” e “União 88”, de oposição a atual diretoria. Na troca de socos e pontapés entre os marmanjos um dos envolvidos foi derrubado.

Coincidentemente a confusão se formou no mesmo dia em que parte da torcida protestou no Parque São Jorge. Um grupo com mais de cem corintianos se concentrou no clube para criticar os dirigentes. Na ocasião chamaram a PM.

Afinal, houve empurra-empurra no portão do clube e ameaça de invasão. Do lado de fora, torcedores chegaram às vias de fato. No entanto, a polícia dissipou a confusão apenas nas dependências do Corinthians, que envolveu dezenas de sócios.

A confusão é mais um capítulo das disputas entre os grupos rivais que disputam o poder no clube. As brigas, porém, não se limitam a troca de socos e pontapés. Os associados dos grupos políticos se agridem mutuamente nas redes sociais.

Alguns conselheiros que integram a “turma do deixa disso” tentaram minimizar a confusão. Segundo divulgaram “ano de eleição no Corinthians é sempre assim”. O fato é que este ano, de acordo com outros sócios, o ar entre os grupos rivais está irrespirável.

