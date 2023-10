Paulo Sousa, ex-Flamengo, é demitido na Itália

O técnico Paulo Sousa, ex-Flamengo, foi demitido pela Salernitana nesta terça-feira (10). O clube italiano, inclusive, não perdeu tempo e anunciou Pippo Inzaghi para substituir o português.

“A Salernitana anuncia que dispensou o Sr. Paulo Sousa da função de treinador da equipe principal. Ao agradecer o trabalho realizado, o clube deseja ao treinador boa sorte na continuação de sua carreira”, diz o comunicado oficial do clube italiano.

Paulo Sousa não suportou a pressão após um início ruim de temporada e deixa o comando da equipe. Assim, o clube somou apenas três pontos nas oito primeiras rodadas do Campeonato Italiano e aparece na penúltima posição. A única vitória da equipe em 2023/24 foi contra o Ternana, da segunda divisão italiana, em partida válida pela Copa da Itália.

Dessa maneira, Pippo Inzaghi terá trabalho pela frente. O ex-jogador é ídolo do Milan e teve seu último trabalho como técnico no Reggina. O ex-jogador chegou a levar o time aos playoffs de promoção para primeira divisão da Itália, mas acabou dispensado na atual temporada. A razão do desligamento do treinador acontece após uma punição do clube que acabou sendo automaticamente rebaixado para a Série C por questões financeiras.

