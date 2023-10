Botafogo inicia venda de ingressos para partida contra o Athletico

O Botafogo iniciou, nesta terça-feira (10), a venda de ingressos para a próxima partida em casa. No dia 21 de outubro, o Glorioso recebe o Athletico no Nilton Santos, às 21h. Para essa partida, os preços dos ingressos vão de R$ 60 a R$ 20. Os valores, no entanto, são apenas para sócios-torcedores.

Mas, vale ressaltar que antes do confronto contra o Furacão o Botafogo enfrenta o América-MG, em Belo Horizonte. A partida será no dia 18, às 19h, no Independência.

LEIA: Botafogo acerta parceria e irá sortear um carro. Entenda!

A venda abriu apenas para sócios-torcedores dos planos Glorioso, Alvinegro, Preto e Branco. Esse já podem adquirir as entradas pela internet, Posteriormente, a partir do dia 19, nas bilheterias do Nilton Santos ou General Severiano. A abertura para o público geral será no dia 18.

Para esse confronto, assim como na partida contra o Goiás, o Setor Norte do estádio estará fechado. O espaço está sendo preparado para um show que terá no estádio.

O Botafogo segue isolado na liderança do Campeonato Brasileiro. O time de General Severiano tem 55 pontos, com nove de vantagem para o Red Bull Bragantino, segundo colocado. Em casa, aliás, o Botafogo tem campanha espetacular. Em 13 jogos, são 11 vitórias, um empate e uma derrota.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.