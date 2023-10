André fala sobre adaptação de Fernando Diniz na Seleção Brasileira

Em seus primeiros passos na Seleção Brasileira, André foi o escolhido para conceder entrevista coletiva nesta terça-feira (10). O volante é um dos jogadores que trabalham com o técnico Fernando Diniz no Fluminense e também no time principal do país. Dessa maneira, o meio-campista afirmou que ainda vê o comandante em processo de adaptação e disse que o treinador precisa “pegar intimidade” para se soltar neste grande desafio da carreira.

“Acho que da mesma forma que ele tenta ajudar nosso time lá, ele tenta passar aqui. É óbvio que o tipo de tratamento dele é um pouco diferente. Aqui ele está lidando com os melhores jogadores do mundo e por onde ele passa ele acaba pegando jogadores no início de carreira. Tratamento é um pouco diferente. Em questão de ideia, está tentando implantar as dele, mas não deixando de fazer o que a seleção já fazia bem. As duas coisas estão sendo importantes. A paciência dele também, ele se altera durante o jogo, mas está tendo paciência também”, disse André.

“Às vezes que vocês veem ele se alterando na televisão, ele se entrega muito por nós, no dia a dia mais ainda. Apesar da forma de trabalhar dele, nosso time se sente muito à vontade. No Flu, a gente já conhece e tem relação muito próxima. Aqui também ele não vai mudar muito o jeito de ser. Independentemente de quem está na frente dele, ele vai tentar ajudar ao máximo para a equipe evoluir. Quando ele pegar mais intimidade vocês vão ver mais alterações”, completou.

Gabriel Pirani, do DC United, é convocado para os Jogos Pan-Americanos

André acredita que trabalho longo resultará em shows da Seleção Brasileira

No entanto, André afirmou que assim que o técnico Fernando Diniz se adaptar à Seleção Brasileira, e os jogadores entenderem seu estilo de jogo, os torcedores brasileiros verão muitos shows da equipe. Na visão do volante, quando o trabalho estiver mais longo, com todos entrosados, “não tem como o Brasil dar errado”.

“Diniz tem muita característica de jogar com a posse e jogo aproximado, mas ele tem batido muito na tecla da parte de marcação. É muito importante e o Brasil já tem um histórico bom do trabalho do Tite. Ele está tentando reforçar muito a parte da marcação para aí depois implantar o jogo dele. Nosso time tem os melhores jogadores, muita qualidade, com o estilo dele de muita posse, todo jogador vai ter sua oportunidade de brilhar. Acho que não tem como o Brasil dar errado. Quando todo mundo tiver mais tempo, trabalho mais longo, todos entrosados, tenho certeza que a torcida brasileira vai ver muitos shows e ficar muito alegre de ver o Brasil”, explicou.

