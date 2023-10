Tite projeta futuro do Flamengo e comenta título do Brasileirão

Após conhecer as instalações do Ninho do Urubu e cumprimentar os funcionários rubro-negros, Tite fez uma avaliação desta reta final de temporada do Flamengo. O treinador projetou uma classificação para Libertadores e comentou sobre as possibilidades de título do Brasileirão.

“Eu posso prometer que Adenor, enquanto pessoa e caráter, vai estar na sua plenitude. Tomara que Tite tire competência para ajudar na classificação, que é o objetivo inicial, mas ainda existe um sonho. Ele pode ser matemático de título, mas nosso objetivo, sim, é de classificação direta para Libertadores, até pela grandeza do Flamengo”.

Chegada do técnico

Marcos Braz e Bruno Spindel também comentaram sobre os primeiros momentos de Tite no Flamengo. O vice-presidente de futebol e o diretor executivo participaram ativamente das negociações e acreditam em um trabalho vitorioso.

“Eu acho que as pessoas não sabem da importância de começar um trabalho no começo do ano, sem que ele esteja no começo do processo. Mas dependendo do tamanho e da prateleira do técnico, ele não quer. Afinal, faltam 12 jogos para acabar o futebol brasileiro. Além disso, havia uma análise dele (Tite) em que havia se comprometido em não trabalhar durante um curto período no Brasil. Então nós precisávamos passar por esses pontos”, afirmou Braz.

“Eu estou muito confiante pelo que eu ouvi nestas primeiras horas aqui (Ninho), pela maneira que ele se relacionou com as pessoas e pela maneira que as reuniões aconteceram. Essa comunicação é muito importante, porque é um ambiente muito sensível. Então, quando se demonstra humildade e clareza nas tomadas de decisão, com certeza haverá mais transparência”, completou Braz.

Futuro do Flamengo

“Um treinador de Seleção Brasileira. É um prazer e uma honra enorme tê-lo aqui. Um grande líder, com um caráter enorme. Já deu para ver existe uma preocupação com o lado humano de todas as pessoas daqui. O Tite fez questão de cumprimentar e falar com todos. Eu tenho certeza que o Flamengo vai ter muito sucesso e vai voltar a conquistar títulos. Ele (Tite) é um grande líder e tem um grande caráter”, disse Spindel.

“Vamos trabalhar primeiramente para se classificar para Libertadores e obviamente sempre sonhando com título. Nós precisamos construir o trabalho para 2024, para que o Flamengo volta a alçar grandes conquistas. Acho que todos os jogadores estão muito ansiosos para trabalhar com ele. Eles gostam de trabalhar duro e com certeza vão receber muito bem essa liderança do Tite e todo esse lado de humanidade, transparência e cobrança que ele vai trazer para todo grupo”, completou Spindel.

O Flamengo anunciou Tite na última segunda-feira (9). O contrato do treinador será válido até dezembro de 2024. O técnico comandou seu primeiro treino no Ninho do Urubu nesta terça-feira (10). O comandante chega ao Rio de Janeiro após uma passagem de seis anos pela Seleção Brasileira e duas disputas de Copa do Mundo.

Confira outros trechos da entrevista de Tite

Contato com jogadores

“Não (conversei com jogadores). Eu conversei com Marcos Braz e Bruno Spindel. Eu tive contato com 12 ou 13 atletas na Seleção Brasileira, talvez até mais. Isso dá um aproach inicial, de saber como é o comportamento. Tomara que a gente seja feliz na sequência do trabalho”.

Empolgação do neto

“Existe um lado educacional no esporte que é muito importante. Eu sou professor de educação física. Sou educador também, então eu sei como isso influencia na educação do garoto. Eu quero ser um agente que busque vencer, mas saiba um limite da competência e da educação”.

Recado para Nação

“É uma responsabilidade e um orgulho muito grande de saber dessa história vencedora. É só a gente transitar no Ninho e ver como essa história é forte. Eu espero que meus princípios de educação e correção. A educação e competitividade andam juntas e se potencializam.. Não tem dois discursos. Tomara que eu tenha luz e nós possamoa vencer”.

