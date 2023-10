Eliminatórias da Eurocopa: Israel x Suíça é adiado por conta de guerra

A Uefa adiou o confronto entre Israel e Suíça, válido pelas Eliminatórias da Eurocopa, por conta da guerra do país do Oriente Médio com a Palestina. O duelo estava marcado para quinta-feira, em Tel Aviv, e ainda não tem data nova confirmada. A princípio, contudo, será disputado no dia 15 de novembro.

Além desta partida, porém, outros duelos marcados para acontecer no país acabaram canceladas. Jogos das seleções sub-21 e sub-17 de Israel estão na lista. O confrontos com Kosovo, agendado para o próximo domingo, fora de casa, também está sob análise. Este é válido pelas Eliminatórias da Eurocopa, assim como o agendado para quinta-feira.

“A Uefa continuará monitorando a situação de perto e mantendo contato com todas as equipes afetadas antes de tomar decisões sobre novas datas e potenciais alterações em outros jogos futuros”, disse a entidade.

A seleção de Israel ocupa a terceira colocação do Grupo I das eliminatórias para a Eurocopa 2024, com 11 pontos em seis jogos. A Suíça lidera com 14, e a Romênia é vice-líder, com 12. Os israelense jamais conseguiram se classificar para o principal torneio de seleções do Velho Continente.

