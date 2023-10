São Paulo não poupará esforços para renovar com Lucas Moura

A renovação do contrato de Lucas Moura é prioridade número um no São Paulo. É o que garante o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte. Nesta terça-feira (10), em entrevista dada ao portal ‘ge’, o dirigente garantiu que o clube voltará todos os seus esforços para manter o meia-atacante no clube para a próxima temporada. O contrato de Lucas com o Tricolor expira em 31 de dezembro.

“O Lucas, do nosso ponto de vista, é o principal reforço que desejamos para 2024. Se pudermos gastar todas as nossas balas em um atleta, será na permanência dele. Mas não quero gerar expectativa, nem colocar pressão no Lucas. Ele combinou conosco que ficaria até dezembro e depois pensaria se continuaria ou não. Vamos respeitar o combinado, pois ele respeitou tudo com a gente. Mas é claro que nosso desejo máximo é tê-lo aqui”, diz Belmonte.

De fato, o lobby pela permanência de Lucas Moura está cada vez mais forte. O técnico Dorival Júnior já disse publicamente que espera que o camisa 7 permaneça no ano que vem, embora saiba que o mercado europeu deve avançar com propostas tentadoras em dezembro. Mesmo assim, Carlos Belmonte não desanima e espera convencer o craque com uma proposta vantajosa e um bom projeto:

“O Lucas não quer saber quanto vai ganhar ou não. Quer saber é se o time vai continuar competitivo e se vamos manter o trabalho desse ano. Ele quer ganhar campeonatos, não só participar, e a gente também quer. Se o Lucas decidir permanecer no Brasil, vai seguir no São Paulo, não tenho dúvida. Se for para trazer alguém, esse alguém para 2024 já tem nome: é o Lucas”.

