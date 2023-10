CBF vê erro em pênalti para o São Paulo contra o Vasco

A comissão de arbitragem da CBF admitiu que houve erro na marcação do pênalti para o São Paulo na partida contra o Vasco, no sábado, em São Januário. Segundo o presidente Wilson Seneme, nesta terça-feira (10), o movimento de Léo, jogador do time carioca, com a mão é natural e, portanto, não configura irregularidade.

“Na nossa visão, o Léo tem um movimento absolutamente natural. Ele tem esse movimento de estar com o braço para baixo, por mais que esteja um pouco afastado do corpo. A pergunta é qual seria a posição natural do braço dele? Não consigo visualizar outro movimento de braço para ele. Se ele estivesse com o braço mais aberto, aí sim configuraria a infração. Ele não tem que estar com o braço colado ao corpo ou para trás. Esses não seriam movimentos naturais. Ele não sabe o que o adversário vai fazer. Então esse braço para baixo é aceitável”, disse Seneme.

“A grande dificuldade de quem está no campo é a velocidade da bola. Mas a cabine do VAR tem todas as ferramentas para interpretar”, completou.

Relembre o lance

O árbitro Braulio da Silva Machado (SC) marcou pênalti para o São Paulo aos 45 minutos do primeiro tempo. Na jogada, ele entendeu que a mão de Léo na bola, após toque de James Rodríguez, foi irregular. No VAR, o árbitro Alonso Ferreira concordou com a marcação. Na cobrança, Léo Jardim defendeu a cobrança de Welington Rato.

Reclamação do Vasco

Além da reclamação dos jogadores logo após a marcação da irregularidade, o Vasco, nesta terça, apresentou uma reclamação à CBF por duas decisões da arbitragem na partida diante do São Paulo. Uma foi o pênalti para o time paulista. A outra foi uma não marcação de pênalti de Nathan Mendes sobre Gabriel Pec aos 30 minutos do primeiro tempo.

Essa, aliás, foi a quinta vez que o clube carioca formalizou uma reclamação contrariando a arbitragem na CBF. Anteriormente, o Vasco reclamou de escolhas da arbitragem em jogos contra Santos, Red Bull Bragantino, Atlético e Palmeiras, todas pelo Campeonato Brasileiro.

