Vini Jr assume camisa 7 da Seleção Brasileira; veja a numeração

A numeração dos jogadores da Seleção Brasileira está definida para os dois próximos confrontos das Eliminatórias Sul-Americanas. Nesta terça-feira, a CBF anunciou a lista, e a grande novidade fica por conta de Vini Jr. O atacante assumiu a 7, mesmo número que usa no Real Madrid.

A base das duas primeiras rodadas foi mantida, já que a lista de convocados pouco mudou de lá para cá. Neymar, por exemplo, segue com a 10, e Richarlison continua sendo o camisa 9 da Seleção Brasileira.

O Brasil entra em campo na quinta-feira, contra a Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O jogo está marcado para 21h30 (de Brasília). Na próxima terça-feira, o adversário será o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 21h (de Brasília).

A Seleção Brasileira, liderada por Fernando Diniz, lidera as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. São seis pontos em duas rodadas. A Argentina é vice-líder, com os mesmos seis pontos, mas a Albiceleste perde no saldo de gols.

VEJA A NUMERAÇÃO

1 – Alisson

2 – Danilo

3 – Marquinhos

4 – Gabriel Magalhães

5 – Casemiro

6 – Guilherme Arana

7 – Vini Jr

8 – Bruno Guimarães

9 – Richarlison

10 – Neymar

11 – Rodrygo

12 – Lucas Perri

13 – Yan Couto

14 – Nino

15 – Bremer

16 – Carlos Augusto

17 – André

18 – David Neres

19 – Gabriel Jesus

20 – Raphael Veiga

21 – Matheus Cunha

22 – Gerson

23 – Ederson

Uma publicação compartilhada por Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

