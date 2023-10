Pedrinho visita CT do Palmeiras em meio à campanha no Vasco

Candidato a presidente do Vasco, o ex-jogador Pedrinho esteve no centro de treinamentos do Palmeiras nesta terça-feira. Em suas redes sociais, o ídolo cruz-maltino, que teve passagem pelo Alviverde, afirmou que teria uma reunião com diretores do Verdão.

“Estou aqui em São Paulo, neste exato momento no centro de treinamentos do Palmeiras, onde passei quatro anos. Já conheço a estrutura do hotel, da concentração. Vou revisitar tudo e bater um papo com a Leila (Pereira, presidente) e o Anderson (Barros, diretor de futebol)”, disse Pedrinho.

Há cerca de um mês, Pedrinho deixou o Grupo Globo, onde era comentarista desde agosto de 2019. De lá para cá, ele vem participando de reuniões antes das eleições do Vasco, que estão marcadas para a primeira metade de novembro.

Revelado pelo Vasco, Pedrinho conquistou seis títulos pelo Cruz-Maltino: Libertadores (1998), Brasileirão (1997 e 2000), Mercosul (2000), Rio-São Paulo (1999) e Carioca (1998). No Palmeiras, contudo, apesar de jogar durante quatro anos, o meia só foi campeão da Série B (2003).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.