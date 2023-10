Júnior relembra Palmeiras no Mundial: ‘Esqueceram de rezar pelo Marcos’

Lateral campeão mundial com a Seleção Brasileira, Júnior, afinal, foi o convidado do programa ‘MunDu Meneses’ desta semana. O ex-atleta participou da atração da ESPN comandada pelo jornalista Eduardo de Meneses e relembrou a primeira campanha do Palmeiras em um Mundial de Clubes, o de 1999, contra o Manchester United.

Júnior, aliás, é um dos grandes laterais da geração do início dos anos 2000. Ele relembrou a campanha do Mundial de Clubes, o ex-atleta comentou: “Rezaram tanto pro Júnior e esqueceram de rezar pro Marcos. Só tem vídeo do Beckham cruzando, se o time perder a culpa é minha. Aí o gol sai do outro lado, esqueceram de rezar pelo Marcos”.

Identificado, afinal, com as torcidas de Palmeiras e São Paulo, Júnior fez parte de duas equipes históricas para ambos os clubes, sendo tricampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, campeão do Mundial de Clubes e da Copa do Brasil. Na Seleção Brasileira, aliás, integrou o grupo que venceu a Copa do Mundo de 2002.

Apresentado por Eduardo de Meneses, o programa mistura esporte com entretenimento e já recebeu nomes relevantes do cenário brasileiro, como: Vanderlei Luxemburgo, Casagrande, Michel Bastos, Ítalo Sena, Popó, Dodô, Bolívia, Rudy Landucci, Ninja e Grupo Vou Zuar, entre outros. O programa também está disponível no Star+, plataforma de streaming da ESPN, e em Spotify e principais players de áudio do país.

