Vasco recebe último aporte financeiro do ano da 777. Veja quanto

O Vasco recebeu, nesta terça-feira (10), a remessa final do segundo aporte financeiro da 777 Partners, o último deste ano. O valor de 7,5 milhões de dólares (R$ 36 milhões) entrou na conta da SAF nesta noite. Desse modo, a empresa americana volta a ficar em dia com o clube.

O prazo para a quitação encerrou na noite da última quinta-feira (5). A 777, aliás, alegou que o atraso ocorreu por conta de trâmites burocráticos de transferências internacionais.

Apesar de toda a dor de cabeça ao Cruz-Maltino, a própria companhia mostrou documentos comprovando o depósito, na última sexta (6). Além disso, houve também a apresentação do extrato bancário, confirmando toda a operação. No entanto, na última segunda-feira, os Estados Unidos tiveram feriado nacional – Columbus Day – e, portanto, não deu tempo de o capital entrar no Brasil.

O Vasco, inclusive, teve a chance de ingressar com medida na Justiça para retomar 51% das ações da 777. Afinal, a empresa, do ponto de vista legal e contratual, não cumpriu o acordo dentro do prazo. Porém, como o clube recebeu parte da quantia (R$ 74 milhões) e acessou os comprovantes da transferência da remessa final, optou por aguardar o desfecho da situação.

Data original do aporte

Antes mesmo de estar previsto para 5 de outubro, o aporte, inicialmente, era para um mês antes, em 5 de setembro. Entretanto, o contrato entre o Gigante da Colina e a companhia norte-americana previa um período de 30 dias de carência, com juros. Intervalo que, por sinal, acabou na última quinta e, desde então, o processo seguia em sua indefinição.

Aliás, a quantia do dinheiro que o Vasco tinha a receber da 777 sofreu algumas alterações ao longo do caminho. Isso porque o valor original desta atual parcela seria de R$ 120 milhões, mas o clube pegou R$ 16 milhões na janela de meio do ano para fazer contratações. Assim, somado aos R$ 6 milhões restantes de juros em função do atraso no pagamento, foram R$ 110 milhões transferidos aos cofres do Cruz-Maltino.

Vasco no Brasileiro

Dentro das quatro linhas, o time terá mais de uma semana de preparação de olho na próxima rodada do Brasileiro. A bola rola no dia 18 de outubro, às 21h30, contra o Fortaleza, na Colina Histórica. O técnico Ramón Díaz não poderá contar com Paulinho, titular absoluto da equipe, já que o meio está suspenso pelo terceiro amarelo. No entanto, Medel deve ficar à disposição após ficar fora também pelo acúmulo de cartões, diante do São Paulo.

