Santos pretende ter Mendoza 100% logo após a data Fifa

O Santos está trabalhando para ter o colombiano Stiven Mendoza de volta logo depois da paralisação do Brasileirão para a data Fifa. Em fase final de recuperação de um estiramento na panturrilha direita, o atacante poderá voltar ao time no jogo contra o Bragantino, no dia 19.

Mendoza vem desfalcando o Santos desde 14 de setembro, quando se machucou na partida diante do Cruzeiro. Desde então, não voltou a campo pelo Peixe e sequer atuou sob o comando do técnico Marcelo Fernandes, que assumiu o comando logo depois. A comissão técnica esperava tê-lo à disposição contra o Palmeiras, mas ele ainda sentia dores até o último fim de semana.

Entretanto, com o período de quase duas semanas sem jogos, os santistas confiam que Mendoza já terá plenas condições contra o Bragantino. Neste ano, Mendoza tem nove gols em 36 jogos e é o vice-artilheiro da equipe na temporada, atrás apenas de Marcos Leonardo.

Desde que Mendoza deixou o time, por lesão, o Santos tem tido formações diferentes em seu ataque. Já atuaram no setor Marcos Leonardo, Soteldo e Morelos, este último ganhando espaço após o venezuelano ficar suspenso na vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 1, no último domingo.

