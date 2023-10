Diniz comanda treino na Seleção, e Vini Jr aparece entre os titulares; veja escalação

O técnico Fernando Diniz enfim comandou seu primeiro treino na Seleção Brasileira para o jogo contra a Venezuela. Nesta terça-feira, com as chegadas de Marquinhos e Neymar, o técnico da Canarinho levou a campo na Arena Pantanal todos os 23 convocados e iniciou, de fato, a preparação. E teve novidade no time titular.

Diniz não escondeu o time e mostrou a escalação que deve iniciar diante da Vinotinto. Em relação aos dois primeiros jogos das Eliminatórias Sul-Americanas, as mudanças são as ausências de Renan Lodi e Raphinha. Os dois chegaram a ser convocados, mas foram cortados por lesão. Guilherme Arana e Vini Jr devem começar jogando.

A provável escalação é: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison.

Na última segunda-feira, ainda com grupo incompleto, os atletas fizeram um trabalho regenerativo na academia do estádio em Cuiabá. Na ocasião, apenas os goleiros trabalharam no gramado. O Brasil terá apenas mais um treino antes do jogo.

O Brasil lidera as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 com seis pontos em duas partidas. Na quinta-feira, a Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal. Na próxima terça-feira, contudo, o Brasil tem duelo fora de casa contra o Uruguai, às 21h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

