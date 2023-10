Vaza nas redes imagem de nova terceira camisa do Fluminense

A imagem da nova terceira camisa do Fluminense, em homenagem ao sambista Cartola, vazou nas redes sociais no começo da noite desta terça-feira (10). Embora a peça só tenha lançamento oficial previsto para esta quarta, os primeiros detalhes já começam a aparecer e se espalhar pela Internet.

Conforme previsto anteriormente, a camisa será verde, mas com detalhes em rosa, em vez de grená. Isto é em referência à Mangueira, escola de samba de Cartola, que dividia com a Estação Primeira uma grande paixão pelo Fluminense. O lançamento, aliás, acontecerá exatamente no dia em que o nascimento do cantor e compositor completa 115 anos.

Ademais, a peça também contará com um detalhe: a frase ‘Corra e Olhe o Céu’, que é o título de uma música imortalizada por Cartola. Os detalhes em rosa estarão no escudo, nas mangas, na gola e nas logomarcas da fornecedora Umbro. Ainda não há previsão para quando será a primeira utilização da camisa pelo time do Fluminense, em campo.

