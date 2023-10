Ederson diz que Brasil é favorito e comenta sobre prêmio de melhor goleiro do mundo

A Seleção Brasileira é favorita para o duelo com a Venezuela. Não que seja uma opinião polêmica, mas o assunto é tratado com naturalidade pelos jogadores. Nesta terça-feira, em entrevista coletiva, o goleiro Ederson falou sobre o tema e disse que não tem pressão para a partida.

“A Venezuela tem nosso respeito, mas somos os favoritos com certeza, temos responsabilidade de assumir isso e temos obrigação de ganhar o jogo por estar em casa. Temos uma seleção com mais qualidade, mas do outro lado tem bons jogadores, um treinador e todo estafe. Estamos nos preparando bem e, com certeza, o Brasil é favorito”, disse o goleiro.

Ederson está concorrendo ao prêmio de melhor goleiro do mundo. Na última temporada, o arqueiro do Manchester City se destacou na campanha vitoriosa da equipe inglesa e na final saiu como herói. Ele falou sobre o tema e disse que abriu mão de muita coisa.

“Fico muito feliz por concorrer a um prêmio de expressão tão grande. Sou um cara que me preparei e me dediquei muito, abri mão de muita coisa para estar aqui hoje. Deus me capacitou e me honrou nos momentos ruins da minha vida, hoje é tudo graças a Ele e minha família”, afirmou.

DISPUTA COM ALISSON

Titular com Fernando Diniz, Ederson falou sobre a disputa com Alisson. Segundo o arqueiro do City, quem ganha é a Seleção Brasileira com dois grandes nomes para a posição.

“Na Seleção, não tem vaga cativa. A decisão é do treinador e continuo trabalhando e me dedicando. Temos outros dois bons goleiros, que são o Alisson e o Perri. Isso é bom para a Seleção ter tantos goleiros em alto nível neste momento. É muito bom ter dois goleiros que estão buscando e alcançando objetivos pessoais e profissionais. Na vida a gente sempre tem a oportunidade, principalmente no futebol as oportunidades aparecem quando você menos espera. Eu sempre me preparei para jogar, mesmo não jogando. As oportunidades que aproveitei foram porque eu estava preparado no momento. Na seleção não é diferente, o treinador só opta por um e quem joga dá conta do recado. Quem tem a ganhar é a seleção brasileira”, finalizou.

