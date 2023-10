Palmeiras vence Corinthians e abre frente na semifinal do Brasileiro Sub-17

Foi um Dérbi que parecia ser de gente grande. Corinthians e Palmeiras protagonizaram um clássico de encher os olhos na noite desta terça-feira (10), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17. No Parque São Jorge, o Verdão chegou a abrir três gols de frente com Erick Belé e Luighi (duas vezes), mas o Timão reagiu com Bahia e Juninho. Faltou pouco para a garotada alvinegra arrancar o que seria um resultado heroico.

Com o triunfo fora de casa, o Palmeiras precisa apenas de um empate no domingo, às 18h, na Arena Barueri, para assegurar a vaga na decisão. Por outro lado, o Corinthians busca vencer ao menos por um gol de diferença para forçar a disputa nos pênaltis

Na outra semifinal, São Paulo e Flamengo medirão forças na briga pela outra vaga na final. O primeiro encontro entre paulistas e cariocas será nesta quarta, às 19h15, no Estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda.

O jogo

Favorito para o confronto, o Palmeiras dominou a primeira etapa após o arquirrival criar boas oportunidades com Guilherme Henrique nos minutos iniciais. Ao se impor, o Verdão abriu o placar após um erro de saída, que teve desvio da bola no árbitro. Assim, Belé aproveitou rebote do goleiro Matheus Corrêa. Em vantagem, a equipe alviverde seguiu explorando as falhas do Alvinegro e carimbou a trave em duas ocasiões.